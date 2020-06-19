Экономика России постепенно восстанавливается по мере выхода из режима эпидемиологических ограничений, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

«... Экономика восстанавливается, постепенно выходит их режима ограничений», — сказал глава государства.

Он отметил при этом, что есть очень много организаций и предприятий, которые все эти трудные недели и месяцы не только не прекращали работу, а наоборот — трудились в режиме высочайшей мобилизации, «держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом» и обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.