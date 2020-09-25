С января по май объем предложенных банками для покупки профессиональным взыскателям долгов снизился на 35%, пишет «Коммерсант» . Так, банки выставили на продажу коллекторским агентствам 457 тыс. кейсов на 67 млрд рублей, свидетельствуют данные СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Этот результат на 36% меньше по количеству и на 35% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. При этом коллекторы купили лишь 66% задолженности от суммы предложения против 75% за январь — май 2019 года.

Средняя стоимость закрытой сделки увеличилась на 70% при росте эффективности взыскания всего на 10%. Доля кредитов, которые банки выдавали заемщикам после 2016 года, увеличилась с 20% до 56%, доля кредитов, выданных до 2014 года, сократилась с 49% до 24%, а доля ссуд, выдача которых осуществлялась с 2014 по 2015 год, — с 31% до 20%. Существенно выросла доля долгов, которые кредиторы продавали уже просуженными: 78% против 35% годом ранее.

В коллекторских агентствах рассчитывают, что уровень эффективности взыскания после возвращения покупки долгов к прежним объемам не снизится, как и возраст предлагаемых ссуд, до конца года. Итоги текущего года не будут значительно хуже предыдущего, уверены взыскатели. По их мнению, в III и IV квартале рынок преодолеет падение, и его объемы по итогу 2020 года достигнут уровня 2019 года. У крупных покупателей бизнес-планы в части инвестиций в портфели в большинстве случаев не были пересмотрены и сохраняются планы на покупку, отметили взыскатели.