Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в мае 2020 года составило 40,9 тыс. единиц, что на 47,7% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».

По сравнению с предыдущим месяцем в мае выдача автокредитов выросла более чем в 2 раза (на 106,9%). Объем рынка новых легковых автомобилей уменьшился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 тыс. единиц.

В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж, а традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось, отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, по мере отмены карантинных мероприятий ситуация постепенно восстанавливается, но на уровень начала года автокредитование, скорее всего, выйдет еще не скоро.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, если сравнивать майские итоги с апрельскими, то ситуация в обеих отраслях уже выглядит лучше. В июне она, по всей видимости, должна еще улучшиться: во-первых, с июня была разрешена работа автодилеров в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге; во-вторых, были улучшены условия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые оказывает серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию.