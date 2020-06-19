Полное возвращение российского ВВП к уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года, допустила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга.



«Как мы отмечали ранее, основные негативные эффекты ограничений придутся на второй квартал. В третьем и четвертом кварталах последует восстановление. Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года», — сообщила Набиуллина.

Напомним, согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, опубликованному в апреле, ВВП России в 2020 году снизится на 4—6%, в 2021 году вырастет на 2,8—4,8%, в 2022-м — на 1,5—3,5%.