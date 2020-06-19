Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 4,9—5,5% (ранее — 5,15—5,65%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — 5,25—5,3% годовых (прежде — 5,35—5,45%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход» ) открывается под 4,8—5,3% годовых (вместо 5,1—5,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный» ) можно разместить под 4,5—5% годовых (прежде — под 4,7—5,15%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный» ) оформляется под 4,3—4,7% годовых (ранее — под 4,5—4,85%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозита — 95, 185, 370, 540, 730 дней.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 1 тыс. рублей.