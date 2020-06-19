Минсельхоз решил увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки , пишут «Известия» . К основному списку в ведомстве добавили Банк ДОМ.РФ, Энергобанк и РНКБ, заявили в пресс-службе министерства. На данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипотеку в Россельхозбанке, Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», банке «Левобережный», банке «Ак Барс» и в банке «Дальневосточный».

В Минсельхозе также отметили, что порядка 8,6 тыс. человек по всей стране уже воспользовались такой формой ипотеки. Однако желающих оказалось гораздо больше, подчеркивают власти. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, выделенный ранее банкам 1 млрд на субсидирование процентной ставки позволяет выдать гражданам только около 28 млрд рублей. Востребованность программы заставила власти дополнительно передать банкам 2 млрд рублей.

Банки очень быстро исчерпали средства, которые им выдало государство для субсидирования процентной ставки. Информации о дате возобновления выдачи средств по программе льготной «сельской ипотеки» пока нет, отмечают в банках.

В программе участвуют сельские территории всех регионов, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка по сельской ипотеке составляет от 0,1 до 3% в зависимости от условий банка. Предельная величина кредита — 3 млн рублей для всех регионов, кроме ДФО и Ленинградской области — в них максимальная сумма достигает 5 млн рублей. В Совете Федерации считают, что такие меры поддержки села необходимо принимать и дальше.