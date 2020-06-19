Национальный план восстановления экономики РФ должен не просто восстановить экономику до докризисного уровня, но и способствовать проведению структурных реформ, считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.

«Национальный план должен обеспечивать восстановление экономики до докризисного уровня. Логически план должен распадаться на три части. Или, точнее, предполагать решение трех групп задач. Во-первых, меры смягчения кризиса в условиях пандемии, то есть жесткого внеэкономического ограничителя социально-экономической жизни. Во-вторых, меры, помогающие людям и бизнесу вернуться к нормальной жизни, обеспечить восстановление докризисного уровня. В-третьих, проведение необходимых реформ, повышающих эффективность экономики и социально-политическую стабильность. В этом смысле, кстати, речь должна идти, конечно, не о механическом воспроизводстве докризисной экономики, а об осуществлении структурной модернизации в соответствии с национальными целями», — сказал ректор РАНХиГС в интервью ТАСС.

По его мнению, шаги правительства по поддержке населения и бизнеса оказались достаточно эффективными. «Нужна поддержка компаний и населения для недопущения резкого сокращения совокупного спроса из-за роста бедности, недопущения массового банкротства компаний и банковского кризиса. Именно эти шаги правительство предприняло в первую очередь, и, по моему мнению, они были достаточно эффективными», — сказал Мау.

Он подчеркнул, что актуальность механизма «регуляторной гильотины» лишь возрастает. «Нынешний кризис не повод для сворачивания «регуляторной гильотины». Напротив, актуальность этих мер сейчас резко возрастает», — считает Мау.