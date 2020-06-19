Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%, пишет «Коммерсант» . В конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. рублей для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Об этом рассказал изданию один из клиентов Сбербанка, он перевел через банкомат 7,5 тыс. рублей и обнаружил, что банк взял за эту операцию комиссию в размере 75 рублей.

В одном из отделений кредитной организации подтвердили, что со 2 июня все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными и ранее объявленный лимит в 50 тыс. рублей бесплатных переводов на них теперь не распространяется. Там добавили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тыс. рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

В Системе быстрых платежей (СБП), куда в конце мая вступил Сбербанк, бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц, но переводы внутри банка не могут идти через СБП. Таким образом, сегодня клиентам Сбербанка выгоднее переводить деньги в другие банки и пользоваться СБП даже в случае перевода крупных сумм. Ведь комиссия при переводе через СБП сверх лимита составляет 0,5%, в то время как без нее перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1—1,5%. Схожие комиссии и при переводах внутри банка: 1% — через онлайн, СМС (свыше 50 тыс. рублей) и банкомат (для любой суммы), 1,5% — через отделение банка (минимум 30 рублей).

Как полагают эксперты, после отмены так называемого банковского роуминга Сбербанк мог решить компенсировать этими комиссиями выпадающие доходы. Не исключено, что и в дальнейшем замещение выпадающих доходов будет реализовываться также через введение других комиссий, считают они.