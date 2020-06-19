Банк России утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка. Как сообщили в пресс-службе регулятора, изменения предусматривают реорганизацию банка в форме присоединения к нему текущего инвестора — Собинбанка.

После завершения реорганизации Генбанка инвестором будет выступать банк «Россия», в группу которого входит Собинбанк.



Напомним, ЦБ запустил финансовое оздоровление Генбанка в августе 2017-го, а в декабре того же года утвердил Собинбанк в качестве инвестора . Генбанк базируется в Симферополе.