Деловая активность малого бизнеса улучшилась в мае по сравнению с апрелем, но осталась низкой, пишет РБК . Таковы результаты ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research. В апреле рассчитываемый в совместном исследовании индекс RSBI упал до 38,5 пункта — исторического минимума за все время проведения, в мае этот показатель поднялся до отметки 41,9, но остался ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня свидетельствуют о росте бизнеса.

По сравнению с апрелем выросли все компоненты индекса: максимальный рост был зафиксирован в блоке продаж (на 6 пунктов), минимальный — в блоке инвестиций (менее чем на 1 пункт). Деловая активность в Москве, где ограничения снимались медленнее, чем в большинстве других регионов, почти вернулась к уровню до карантина. Продажи выросли уже в мае благодаря тому, что во многих регионах карантин сняли раньше, чем в Москве.

Согласно исследованию, большинство (76%) опрошенных отметили снижение выручки с марта, 34% сократили производство, 13% увеличили. Заметно (с 30% до 20%) снизилась доля тех, кто планирует сократить бизнес в ближайшие три месяца. Доля компаний, которые сообщили об увольнении сотрудников за последние три месяца, увеличилась с 35% до 37%, но снизилась доля тех, кто планирует оптимизацию в будущем, до 21%. Увеличивать штат намерены 18% опрошенных.

Нового максимума в мае достигла и доля снизивших инвестиции — об этом сообщили 34% компаний против 30% в апреле. Этот компонент индекса вырос за счет тех, кто планирует наращивать инвестиции в течение ближайших трех месяцев, а таких 23%, еще 20% думают сократить инвестиции в будущем. Доля компаний, ожидающих дальнейшего ухудшения условий, составила 39% в апреле и 58% в мае. Улучшения ждут 24% бизнесменов. Почти половина (48%) малых и средних предприятий рассчитывают выйти на стандартные показатели прибыли менее чем за полгода, 3% респондентов ответили, что решили полностью закрыть бизнес.