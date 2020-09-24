Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во II квартале 2020 года, заявила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард на онлайн-саммите ЕС. О тезисах ее выступления сообщил европейский дипломат.

«Мадам Лагард заявила о предстоящем резком, драматическом спаде в экономике ЕС. Во втором квартале он составит 13% в пересчете на год, в целом в 2020 году — 8,7%. Она отметила, что экономический кризис еще не проявился в полной мере, в частности еще не оформилось его влияние на рынок труда. Уровень безработицы может достичь 10% в этом году», — сообщил источник.

Глава ЕЦБ призвала лидеров как можно скорее согласовать предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики ЕС объемом 750 млрд евро, чтобы способствовать началу восстановления экономики.