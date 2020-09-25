Треть российских регионов продемонстрировала сокращение доходов бюджета за первые четыре месяца 2020 года, а падение налоговых и неналоговых доходов (ННД) коснулось более 2/3 регионов и составило свыше 200 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «COVID-19 поразил доходы регионов» .

«План спасения субъектов РФ базируется на поддержке ликвидности со стороны федерального правительства. Введенные антикризисные меры затормозили падение доходов и рост дефицитов бюджетов, но от федеральных властей может потребоваться дополнительная поддержка как минимум в сопоставимых объемах при реализации сценария «второй волны» и повторении нерабочих недель в конце года. По нашей оценке, совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам года составит около 200 млрд рублей, или 2,5% от ННД региональных доходов. Низкие ставки дают шанс регионам профинансировать этот дефицит длинными облигациями, уменьшающими давление на ликвидность бюджетов», — говорится исследовании.



На фоне развития коронавирусной пандемии и кризисных явлений, вызванных понижением цен на сырьевые товары, региональные бюджеты субъектов РФ в совокупности за четыре месяца 2020 года получили на 36,5 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, что преимущественно обусловлено резким сокращением доходов в апреле (-20,2%). Снижение доходов отмечено более чем в 1/3 регионов страны.



На фоне роста безвозмездных поступлений из федерального бюджета в структуре доходов в течение четырех месяцев 2020 года значительное снижение претерпели налоговые и неналоговые доходы (ННД) регионов (-6,5%), в совокупности субъекты недополучили 214,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Падение ННД было нивелировано высокими показателями в I квартале. Снижение ННД коснулось более 2/3 регионов.

Эксперты указывают, что при продолжении рецессии экономики до конца года региональные бюджеты могут продемонстрировать снижение собственных доходов и во многом будут зависеть от поддержки со стороны федерального центра.

При этом аналитики оценивают возможность сокращения расходов как крайне ограниченную, поскольку перед регионами стоят обязательства по реализации национальных проектов, а также финансированию последствий пандемии. «Это приведет к увеличению дефицитов бюджетов, и, по оценке агентства, агрегированный дефицит может составить около 200 млрд рублей, или 2,5% от ННД. Долг регионов продолжит свой рост и к концу года достигнет уровня 2015—2017 годов в размере 2,3 трлн рублей. На фоне увеличения долга и снижения доходов долговая нагрузка тоже покажет свой рост к уровню 2018 года и составит, по нашей оценке, около 27% ННД региональных бюджетов», — резюмируют эксперты.