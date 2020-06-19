Снижение ключевой ставки Центральным Банком России закрепит ставки банков по ипотечным кредитам на минимальных уровнях. Об этом в рамках онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ» рассказал руководитель аналитического центра«ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.



«Сейчас мы наблюдаем минимальную за всю новейшую историю банковского рынка стоимость фондирования ипотеки. Все индикаторы на минимальных уровнях — это и стоимость ОФЗ пятилетних, и средняя ставка по депозитам, и, конечно, снижение ключевой ставки закрепит эту тенденцию, позволит банкам держать ставки по ипотеке на минимальных уровнях. По моим оценкам, в первом полугодии 2020 года будет выдано примерно 550—600 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,3 триллиона рублей. Это полностью соответствует уровню первого полугодия прошлого года. Мало какой сегмент экономики в целом или банковского сектора может похвастаться такой динамикой. Это говорит о высокой эффективности принятых мер господдержки», — рассказал Гольдберг.

Также он отметил, что спрос на ипотеку уже в мае начал восстанавливаться после снижения в апреле, связанного с введенными ограничениями и закрытием МФЦ. Большую роль для рынка сыграла запущенная по поручению Президента РФ льготная ипотека под 6,5%. На 12 июня по программе банки уже одобрили более 112 тыс. заявок, половина лимита заявок по программе выбрана. Выдано более 40 тыс. кредитов по всей России.

«По итогам мая было выдано чуть больше кредитов, чем в мае прошлого года — это в основном заслуга программы 6,5% и других мер поддержки. Даже в апреле я говорил о том, что восстановление может быть более быстрым, чем все ожидают, поскольку сформировался достаточно большой отложенный спрос населения, которое за время самоизоляции накопило потребность в реализации сделок», — добавил Гольдбрг.

По данным «ДОМ.РФ» на 18 июня, средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам снизились до 8,5—8,7%. Снижение составило 0,3—0,4 п. п. по сравнению с концом марта 2020 года.