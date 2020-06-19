Банк России видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. На заседание принято решение о снижение ключевой ставки с 5,5% до 4,5% годовых.



«В этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего во втором квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса», — отмечается в релизе. По предварительным данным ЦБ на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%.

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. «Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться. В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года», — говорится в релизе.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%», — отмечают в Центробанке.