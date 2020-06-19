Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что ЦБ может попросить Госдуму о полномочиях по регулированию банковских комиссий за облуживание карт . По ее словам, такого рода регулирование может пригодиться в «крайних ситуациях».

«Конечно, эти последние заявления банков о том, что повысятся комиссии, мы будем мониторить эту ситуацию. Здесь у нас пока нет полномочий по ограничению… но если банки будут таким образом увеличивать нагрузку на население, которые пользуются картами , я не исключаю, что мы обратимся в Государственную думу с просьбой дать нам такого рода полномочия для того, чтобы в крайних ситуациях, как, например, в ситуации с эквайринговыми комиссиями, использовать это полномочие», — отметила Набиуллина.

Напомним, в связи с пандемией ЦБ временно ограничил эквайринговые комиссии за онлайн-покупки 1%. Мера действует до 30 сентября. В связи с этим некоторые банки начали вводить или повышать плату за обслуживание карт для своих клиентов.