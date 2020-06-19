Аргументов за смещение диапазона нейтральной ставки прибавилось, но ЦБ не планирует его снижать ниже 5%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга.



«Аргументов за то, чтобы скорректировать наше мнение по нейтральной ставке за последнее время прибавилось. Но ожидать резких изменений не стоит. Надо сказать, что значение ниже 5% находится за пределами нашего рассмотрения», — отметила Набиуллина. Председатель ЦБ добавила, что этот вопрос, скорее всего, будет освещен в докладе о денежно-кредитной политике в июле.

Напомним, действующий диапазон нейтральной ставки Центробанк оценивает в пределах 6—7%. Сегодня, 19 июня, ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5% годовых.