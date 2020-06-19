Великобритания повторно не указала Россию в списке стран для автоматической передачи в 2020 году финансовой информации о россиянах за отчетный период 2019-го, следует из информации в специализированном разделе на сайте британского правительства. На это обратил внимание Telegram-канал Offshore Channel, пишет РБК .

Информагентство направило запрос в Налоговую и таможенную службу Великобритании и ожидает ответа от Федеральной налоговой службы России по поводу того, примет ли РФ зеркальное решение.

Первый и единственный раз Великобритания автоматически обменялась данными с Россией в 2018 году за 2017 год. Однако в 2019 году Лондон отказался от такого сотрудничества без объяснения причин. Мотивы решения не разглашались, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщила тогда РБК британская налоговая служба.

В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании. Вместе с ней ФНС исключила из списка стран — участниц автообмена британские территории Мэн, Гернси и Джерси. Эксперты связывали это с возможным отказом островов от сотрудничества с Россией. Несмотря на это, острова оставили Россию в своих списках для автообмена на 2020 год. Но это не гарантирует передачу данных, подчеркивали эксперты. Как поясняли РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.

Участие страны в автообмене важно не только с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, но и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза или участницах автообмена. Великобритания, которая не обменивается данными с Россией, и Соединенные Штаты, которые никогда не присоединялись к автообмену, оказались за периметром. Россияне — владельцы активов в этих странах по-прежнему обязаны каждый год сообщать ФНС о движении средств по счетам.

Автообмен по единому стандарту отчетности — лишь один из видов сотрудничества налоговых органов разных стран. Россия и Великобритания, как и прежде (до автообмена), продолжают обмениваться информацией по точечным запросам и данными об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях. Отказ Великобритании от автообмена повышает интерес состоятельных россиян к этой юрисдикции, отмечали ранее налоговые консультанты.

Швейцария откладывала начало автообмена с Россией до осени 2019 года из-за риска утечки, но, убедившись в надежности защиты банковской тайны, начала сотрудничество. По статистике ЦБ, Швейцария занимает первое место по объему переводов из России.

Автообмен — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с уходом от налогов и выводом прибыли. Кроме имени и номера счета в отчетах раскрыты баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т. д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения. В 2019 году ФНС рассчитывала выявить 10—15% несоответствий.



Данные за 2018 год России передали 70 юрисдикций, включая популярные офшоры. Всего в списке участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий. С ним же нужно сверяться для применения льгот по валютному контролю.