Базовый макроэкономический сценарий Банка России не включает риски второй волны коронавируса, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге.

«Наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. И даже если эти риски реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше, потому что и экономическая, и финансовая система поведения людей адаптировалась уже к такого рода риска», — сказала глава регулятора.

Ранее Набиуллина допускала, что в случае второй волны распространения коронавируса в России ограничения не будут настолько жесткими, как на предыдущих этапах.