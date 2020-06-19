Даже если эти риски реализуются, экономические последствия будут меньше.
Базовый макроэкономический сценарий Банка России не включает риски второй волны коронавируса, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге.
«Наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. И даже если эти риски реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше, потому что и экономическая, и финансовая система поведения людей адаптировалась уже к такого рода риска», — сказала глава регулятора.
Ранее Набиуллина допускала, что в случае второй волны распространения коронавируса в России ограничения не будут настолько жесткими, как на предыдущих этапах.
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