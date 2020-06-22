Банки оценили активность трат клиентов по картам на летних верандах столичных кафе и ресторанов в первый день их работы, пишет РБК . Число и объем платежей выросли по сравнению с расходами на еду в точках общественного питания в период самоизоляции, но еще не достигли допандемийных и прошлогодних показателей.

По данным аналитиков лаборатории «СберДанные», число покупок 6 июня выросло на 27% по сравнению с прошлой неделей, но по сравнению с аналогичным днем прошлого года оно снизилось на 45%, по сравнению со среднедневным показателем первой недели марта — на 43%. В целом по сравнению с уровнем лета прошлого года, которое было холодным, количество операций сейчас ниже на 15%. По данным эквайринговой сети ВТБ, количество платежей по картам в кафе и ресторанах выросло на 10% до 170 тыс., по сравнению с аналогичным днем прошедшей недели (9 июня). Относительно 16 июня 2019 года показатель снизился на 20%. Оборот по картам в первый день работы ресторанов составил 102 млн рублей, что всего на 5% выше по сравнению с аналогичным днем прошедшей недели. Средний чек посетителей ресторанов относительно 9 июня вырос незначительно, составив порядка 600 рублей. Он отстает на 20% от средних значений февраля.

По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за первые два дня работы рестораны увеличили средний чек на 86% (до 1 645 рублей) по сравнению с 9 и 10 июня 2020 года, а также на 14% по сравнению с 16 и 17 июня прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос за неделю почти втрое (на 190%), но за год сократился на 37%.

Оборот ресторанов и кафе, у которых установлены POS-терминалы Промсвязьбанка, 16 июня вырос на 23% относительно 9 июня, но показатель ниже уровней марта на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот упал на 49%. Число трансакций выросло почти на 20% относительно недели ранее, но еще на 15% меньше, чем год назад. Промсвязьбанк ожидает, что объем трансакций у заведений общепита может вырасти вдвое к концу месяца по мере открытия ресторанов, рассказал заместитель директора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов.

У Тинькофф Банка в первый день работы летних веранд в Москве прирост оборотов торгового эквайринга в точках общепита достиг 41% в сравнении с показателями предыдущей недели. В 2019 году в те же даты обороты были на 10% больше, чем сейчас, а в начале этого года — выше в два раза. Банк «Русский Стандарт» фиксирует рост объема карточных платежей в сегменте ресторанов по сравнению с прошлой неделей на 138%, а количества операций — на 60%.