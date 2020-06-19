 Чтобы воспользоваться скидкой нужно:

  • Открыть или установить приложение «Ситимобил» на свой смартфон;
  • Добавить свою карту «Мир» в разделе «Способ оплаты»;
  • Заказать доставку через приложение и оплатить ее со скидкой 20% по карте «Мир».
     

Для подписчиков сервиса Combo Mail.ru Group действует дополнительная скидка на тариф «Доставка» +3% к основной скидке, то есть итоговая скидка составит 23%.

Услуга «Доставка» от сервиса «Ситимобил» позволяет использовать такси для срочной передачи посылок через водителя. Скидка на доставку при оплате картой «Мир» действует до 15 июля 2020 года. Подробнее с условиями акции можно познакомиться  на сайте банка.

Напомним, что в банке «Восточный» на основе платежной системы «Мир» можно оформить как дебетовую карту  «Тепло», так и кредитную карту –  «Кэшбэк»«Комфорт»«Рассрочку на всё» или  «Карту путешественника» (для всех этих тарифов возможно оформление карты «Мир» в качестве дополнительной).