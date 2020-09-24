Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки в рублях по вкладу «Ренессанс Доходный» . Они составляют 4,3—5,7% годовых (вместо 4,3—6%).

Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки в рублях по вкладу «Ренессанс Доходный» . Они составляют 4,3—5,7% годовых (вместо 4,3—6%).

Минимальная сумма при оформлении депозита в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 271, 367, 400, 550 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по льготным ставкам, в зависимости от фактического нахождения средств на счете. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При открытии онлайн процентные ставки будут увеличены на 0,1 п. п.