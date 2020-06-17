На должность заместителя председателя правления Росэксимбанка назначена Татьяна Сахарова, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«К своим задачам в Росэксимбанке отношу наращивание финансовой поддержки российских экспортеров, усовершенствование технологий поддержки, формирование клиентоцентричной модели работы с клиентами. Уверена, что мой опыт в сфере корпоративного бизнеса позволит привнести в высокопрофессиональную команду группы РЭЦ свою добавленную стоимость», — прокомментировала Сахарова свое назначение.



Татьяна Сахарова в 1994 году окончила Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. Имеет степени MBA и EMBA.



С 1994 года по 2013-й работала на различных должностях в Центральном аппарате Сбербанка России, в том числе начальником управления кредитования и проектного финансирования департамента по работе с крупнейшими клиентами банка и заместителем директора данного департамента.

В 2014—2016 годах занимала должность заместителя председателя Среднерусского банка Сбербанка. В 2016—2017 годах — заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка, курировала корпоративно-инвестиционный блок.

В 2017—2018 годах — советник генерального директора по инвестиционной деятельности ФГУП «Почта России». В 2018 году вошла в правление и возглавила блок крупного бизнеса Бинбанка в рамках подготовки банка к слиянию с банком «ФК Открытие».