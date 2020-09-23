Telegram блокируется на территории России с апреля 2018 года.
Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram пока остается в силе, сообщает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Пока в суд никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало. Оно остается в силе», — сказали в пресс-службе.
Судебное решение по блокировке мессенджера Telegram в России должно быть изменено, если оно не исполняется или его исполнение не представляется возможным, сообщает RNS. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит, должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — приводит слова Володина «Газета.Ру».
Он отметил, что не использует мессенджер для коммуникации со своими избирателями, однако следит за публикациями в Telegram через обзоры, которые для него делают помощники.
Также Кремль принял к сведению и решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram, и аргументацию этого решения ведомства. «Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вынесенное в 2018 году решение Таганского районного суда решение заблокировать Telegram остается в силе, но вопрос об исполнении этого решения находится в компетенции Роскомнадзора, который в 2018 году выступал истцом по делу о блокировке мессенджера, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее Роскомнадзор сообщил о снятии ограничений по доступу к мессенджеру Telegram, который блокируется на территории России с апреля 2018 года.
Нет комментариев