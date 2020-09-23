Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram пока остается в силе, сообщает ТАСС . Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Пока в суд никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало. Оно остается в силе», — сказали в пресс-службе.

Судебное решение по блокировке мессенджера Telegram в России должно быть изменено, если оно не исполняется или его исполнение не представляется возможным, сообщает RNS . Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит, должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — приводит слова Володина «Газета.Ру».

Он отметил, что не использует мессенджер для коммуникации со своими избирателями, однако следит за публикациями в Telegram через обзоры, которые для него делают помощники.

Также Кремль принял к сведению и решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram, и аргументацию этого решения ведомства. «Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вынесенное в 2018 году решение Таганского районного суда решение заблокировать Telegram остается в силе, но вопрос об исполнении этого решения находится в компетенции Роскомнадзора, который в 2018 году выступал истцом по делу о блокировке мессенджера, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.



Ранее Роскомнадзор сообщил о снятии ограничений по доступу к мессенджеру Telegram, который блокируется на территории России с апреля 2018 года.

