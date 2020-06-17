Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Минкомсвязью РФ проработают вопрос создания единого федерального портала для обращений и жалоб граждан. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн в интервью образовательному проекту «Цифровая журналистика».

«Очень интересная есть задумка, которую мы будем отрабатывать с Минкомсвязью, это создание книги жалоб федерального масштаба, — сказал парламентарий. — Мы хотим, чтобы была одна кнопка, то есть одно окно, куда любой гражданин направляет свое обращение-жалобу, а дальше внутри этого окна эти жалобы бы уже перенаправлялись по их надзорности, то есть по тематике. Но при этом был бы установлен контроль за тем, как эти жалобы работают».

По его словам, при создании нового ресурса «важно не уйти в имитацию». «Если, скажем, система обращений не предусматривает авторизации, то это первый путь к злоупотреблениям», — отметил Хинштейн.