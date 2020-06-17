Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году для жителей регионов, в которых был введен особый режим на период пандемии.

По мнению Власова, это было бы справедливой компенсацией за простой транспорта в период коронавируса.

«Справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки будет сокращение транспортного налога на 25% за 2020 год для жителей регионов, в которых был введен особый режим на период эпидемии. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — говорится в письме депутата.

Такую меру предлагается распространить на налог, выплачиваемый как с личного транспорта, так и с используемого в коммерческих целях транспорта юрлиц.