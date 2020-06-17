Радикально ослабить валютный контроль, чтобы поддержать бизнес в кризис, было бы опасно, считают в Федеральной налоговой службе. Как пишет РБК , налоговики полагают, что устранение преград при вливании бюджетных средств в экономику чревато массовым бегством капитала.

Хотя в национальный план восстановления экономики вошло несколько предложений по либерализации валютного регулирования, радикально ослабить контроль было бы опасно, особенно во время экономического кризиса, заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач на вебинаре, проведенном РАНХиГС при поддержке Deloitte.

«В какой-то форме этот контроль, во всяком случае на период восстановления экономики, должен быть сохранен. Иначе получится странная логика: мы вливаем огромные суммы бюджетных средств в экономику, при этом убирая стены, окна и двери, а потом думаем: куда все делось, в финансовые системы каких стран эти средства перетекли совершенно бесконтрольно и беспрепятственно и где осели?» — выразил опасения Вольвач.



Кроме того, действующие ограничения поддерживают курс национальной валюты, добавил он. Так, устойчивость юаня «даже в пик кризиса, который в Китае наступил чуть раньше, чем у нас, в том числе была достигнута именно потому, что в Китае действуют очень жесткие и серьезные меры защиты национальной валюты и национальной экономики и эти меры обеспечены не только банковским регулированием, но и валютным контролем», привел пример Вольвач, отметив, что «Китаю удалось сделать свой юань резервной валютой (включен в корзину валют МВФ. — Прим. РБК) во многом за счет того, что был очень серьезно увеличен объем контролируемых внешних операций».

За последний год российское валютное законодательство уже смягчилось. В основном изменения коснулись граждан со счетами за рубежом. Так, с 1 января физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза или участницах автообмена финансовой информацией. Условия распространились на валютные операции после 1 января 2018 года.

Следующим этапом должна стать либерализация контроля за зарубежным счетами компаний, считает замглавы ФНС. По его словам, сейчас такая возможность обсуждается с заместителем главы Минфина Антоном Дроздовым. «Ограничений по зарубежным счетам быть не должно при условии, что эти счета прозрачны для ФНС», — уверен замглавы службы. «Если контроль за зарубежными счетами в первую очередь несет фискальную функцию, то давайте мы эту историю заберем в Налоговый кодекс, разгрузим законодательство о валютном регулировании и будем контролировать иностранные счета для целей налогового контроля — нам это совершенно комфортно и нормально. Если такой законопроект появится, мы его поддержим и примем участие в подготовке», — отметил Вольвач.

Сейчас информацией о счетах с Россией не обменивается Великобритания, а США никогда не присоединялись к автообмену. «Если страна не участвует в автообмене, то сам налогоплательщик должен раз в год подавать информацию о счете [в этой стране], остатках средств и движении средств по нему», — напомнил Вольвач.

Представители бизнеса, участвовавшие в вебинаре, предложили изменения, которые бы облегчили ведение деятельности в том случае, если требование о репатриации валютной выручки не будет отменено полностью:

изменить принцип репатриации валютной выручки: осуществлять репатриацию только после поступления валюты экспортеру;

расширить перечень случаев, когда разрешено зачислять средства на счета в зарубежных банках;

исключить контракты, по которым услуги оказываются исключительно за рубежом, из числа внешнеторговых;

признать особый правовой статус иностранных филиалов компаний: исключить филиалы из перечня валютных резидентов РФ, в пилотном режиме отказаться от контроля репатриации валютной выручки высокотехнологичными компаниями, если у них есть иностранные представительства и расходы за рубежом;

разрешить представлять не оригиналы документов, а файлы в электронном виде.

В первую очередь нужно отменить требование представлять оригиналы документов для IT-компаний, отреагировал замглавы ФНС: «Отчетность и внутренний учет этих компаний находятся на таком высоком уровне с точки зрения цифровизации, что для них предоставить любую информацию об их деятельности не составляет никаких проблем. Заставлять их дублировать это все на бумаге — это анахронизм, это не нужно».



«Наша главная цель — в принципе отменить репатриацию валютной выручки», — заявил замглавы Минфина Антон Дроздов. По его словам, в ближайшую неделю-две в Минфине пройдет совещание, чтобы определиться с поэтапной отменой валютного контроля.