Власти рассматривают возможность докапитализировать «Аэрофлот» на 80 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Reuters. Так, в правительстве обсуждается вариант, при котором авиакомпания проведет допэмиссию акций , которую выкупит правительство, ВТБ и РФПИ. Правительство вложит в авиакомпанию 50 млрд рублей, остальные 30 млрд рублей могут выделить ВТБ и РФПИ. Существование такой идеи подтвердили собеседники в правительстве, отметив, что не слышали о принятии подобных решений. В РФПИ сообщили, что фонд вместе с международными партнерами изучает возможность инвестиций в «Аэрофлот».

Источник издания, знакомый с обсуждением данной меры поддержки, полагает, что головной «Аэрофлот» вряд ли выделит полученные средства своим дочерним компаниям: «России», «Победе» и «Авроре». Как говорит собеседник в одной из российских авиакомпаний, получив деньги, «Аэрофлот» не будет проводить реструктуризацию парка. По его словам, эффективнее было бы выделить кредит на эту же сумму, чтобы стимулировать повышение эффективности компании.

Еще один собеседник издания указывает, что докапитализация и размытие доли миноритариев в крупнейшей российской авиакомпании негативно скажется на инвестклимате. Если исходить из того, что допэмиссия на 80 млрд рублей будет выкуплена по текущей рыночной цене, доля РФ в «Аэрофлоте» может вырасти с 51,17% примерно до 56,4%, доля нынешних миноритариев сократится почти вдвое до 26,4%, а совокупная доля ВТБ и РФПИ составит 17,2%.

По мнению экспертов, при условии сохранения «Аэрофлотом» половины своего прошлогоднего пассажиропотока и частичной реструктуризации парка группе может хватить 80 млрд рублей на шесть — девять месяцев. Так, если деньги поступят в июле, их хватит до апреля 2021 года, когда компания начнет получать доход от проданных на следующее лето авиабилетов.