Сбербанк за два месяца работы системы проверки номеров спас порядка 100 млн рублей денежных средств своих клиентов от хищения путем телефонного мошенничества. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов на онлайн-пресс-конференции.

Официально о запуске сервиса проверки номеров телефона и сайтов на принадлежность мошенникам Сбербанк объявил 15 июня. «Первую часть мы запустили пару месяцев назад и получили уже чуть больше полумиллиона сообщений о различного рода номерах телефонов, фишинговых сайтах», — пояснил Кузнецов.



«По предварительным данным, буквально за пару месяцев мы смогли спасти, в хорошем смысле слова, от попыток телефонного мошенничества чуть более 100 миллионов рублей наших клиентов», — сообщил зампред Сбербанка.