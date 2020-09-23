Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, говорится в сообщении ведомства. Роскомнадзор позитивно оценивает высказанную основателем мессенджера готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — указано в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство отмечает, что в настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, — 2 500, экстремистского и террористического характера — 1 300, пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения — 800 и с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 300.