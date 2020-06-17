Число новых обращений за реструктуризацией ипотечных кредитов в мае 2020 года сократилось в три раза по сравнению с апрелем, сообщил руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев в интервью Банки.ру.

«По мере выхода регионов из карантина и возвращения клиентов к активной экономической деятельности количество обращений сокращается. В мае оно упало в три раза по сравнению с апрелем», — рассказал Денис Ковалев.

Всего в рамках применения законов об ипотечных и кредитных каникулах, а также с помощью собственных программ реструктуризации «Росбанк Дом» предоставил льготные периоды обслуживания порядка 2,5% своих заемщиков. Большая часть реструктуризаций, по словам руководителя ипотечного филиала Росбанка, приходится на кредитные каникулы по 106-ФЗ.