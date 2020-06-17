Ряд непродовольственных розничных сетей, включая «Дримс ритейл», «Модный континент», Inventive Retail Group, обувные сети «Эконика» и Tervolina, обратились к председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву с просьбой рассмотреть дополнительные вопросы по договорам аренды, которые «уже сейчас не находят надлежащего правового разрешения». Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на авторов письма. Ключевой вопрос связан с пунктом, где указано право любой стороны отказаться от договора в случае, если в результате форс-мажора сторона объективно утратила интерес на дальнейшее исполнение договора.

По словам адвоката Forward Legal Олега Шейкина, положение действительно спорное, но ретейлерам не следует переживать на счет этого пункта, поскольку в окончательную редакцию постановления пленума Верховного суда он не вошел. Принятие этой нормы опасались и владельцы коммерческой недвижимости. Об этом говорится в письме, направленном управляющим директором Российского совета торговых центров Олегом Войцеховским Вячеславу Лебедеву перед заседанием пленума ВС.

Ретейлеры также просят главу ВС разъяснить, каким способом арендаторы могут защищать свои права, если арендодателем незаконно начислена арендная плата за период, когда невозможно использовать помещение. Или вправе ли сторона договора в одностороннем порядке оценить и установить объективную утрату интереса и по каким критериям. По словам Шейкина такие вопросы могут быть решены в конкретных судебных спорах, без дополнительных разъяснений суда.

Магазины уже начали сталкиваться с большим количеством вопросов, связанных с удержанием имущества со стороны арендодателей, с их категорическим несогласием с выездом арендаторов, с отказом от приемки уведомлений, сообщили ретейлеры. Отсутствие единообразного толкования, в частности, по вопросам применения норм о расторжении договоров аренды из-за невозможности их исполнения, неминуемо приведет к перегруженности судебной системы массовыми исками, предупредили ретейлеры.