Компания QIWI и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта потребительского кредитования «Совесть». Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании и банка, передает ТАСС.

В рамках сделки QIWI намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта «Совесть» балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей. В QIWI полагают, что в результате продажи бизнеса убыток группы по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей.

Как уточняется в пресс-релизе, в дальнейшем QIWI планирует передать банку практически все активы, включая бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен трудоустроить ряд сотрудников проекта и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями. Окончательная стоимость сделки будет названа через месяц после завершения оценки активов.

Глава QIWI Борис Ким, чьи слова приводятся в сообщении, считает, что сделка выгодна всем заинтересованным сторонам. В частности, QIWI после продажи проекта «Совесть» сможет сфокусироваться на стратегических направлениях, таких как обслуживание ключевых клиентских ниш и развитие синергетических продуктов экосистемы платежного бизнеса.

В свою очередь первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отмечает, что в результате объединения собственного проекта карт рассрочек «Халва» с «Совестью» выиграют как клиенты банка, так и магазины-партнеры.

«Клиенты «Совести» получат доступ к 200 тысячам магазинов — партнеров «Халвы», а также к более длинным срокам рассрочки. Партнеры карты «Совесть» получат больше покупателей в свои магазины из числа клиентов «Халвы», партнеры «Халвы» получат больше клиентов из числа держателей карты «Совесть», — цитирует Хотимского пресс-служба банка.