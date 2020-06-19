Выдача автокредитов в мае 2020 года выросла в два раза по сравнению с апрелем, свидетельствуют предварительные данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Так, в мае было выдано около 29 тыс. автокредитов на сумму более 22 млрд рублей. Это примерно в два раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тыс. кредитов на 46,3 млрд рублей), но при этом в два раза больше, чем в апреле — первом месяце карантина (13,8 тыс. кредитов на 11 млрд рублей).

«Рост автокредитования связан с ослаблением карантинных мер в большинстве регионов, в том числе граничащих с Москвой, что привело к повышению доступности автосалонов. Отчасти спрос связан с реализацией отложенного спроса — сделки смогли совершить в том числе те заемщики, которые не смогли купить автомобиль в апреле», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.



Согласно исследованию, за апрель — май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тыс. рублей и составила около 770 тыс. рублей.

«Снижение средней суммы автокредитов за последние два месяца более чем на 100 тысяч рублей обусловлено несколькими факторами, — поясняет эксперт. — Во-первых, из-за ужесточения банками кредитных политик доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась, а доля кредитов с большим первоначальным взносом — выросла. Соответственно, заемщики взяли кредиты на меньшие суммы. Во-вторых, в периоды нестабильности граждане начинают подходить к потреблению более рационально и приобретать автомобиль, что называется по карману, с меньшим объемом привлеченного кредитного финансирования. Наконец, на статистику мог оказать влияние региональный фактор: самые дорогие автомобили приобретаются в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в этих городах действовали наиболее жесткие карантинные меры, которые привели к частичной недоступности автосалонов. Соответственно, вырос вес продаж в других регионах, где средний чек и размер автокредитов ниже».

В бюро прогнозируют, что восстановление сегмента автокредитования продолжится в июне в связи с открытием в этом месяце автосалонов в Москве и окончательной реализацией отложенного спроса.