Условия распространяются на программы ипотечного кредитования «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента»

Акция действует до 16 сентября 2020 года. Заявки на ипотечный кредит принимаются также в режиме онлайн.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка, на сайте в разделе «Ипотека» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).