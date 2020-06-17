Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным. Законопроект коснется граждан, долг которых составляет от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Первоначально законопроект предполагал признание банкротства через арбитражных управляющих. «Мы увидели, что, к сожалению, у нас как такового сообщества арбитражных управляющих нет единого. Мы обсуждали случаи, когда процедура банкротства использовалась для определенных злоупотреблений. Поэтому при доработке поговорили с правительством, ЦБ, сообществом кредиторов, с налоговой и решили существенно упростить предлагаемую процедуру. И предложили, чтобы из этой процедуры полностью были исключены профессиональные участники этого рынка и вся эта процедура происходила через многофункциональные центры», — сказал глава комитета Николай Николаев.

Также, по его словам, была достигнута договоренность, что через процедуру банкротства могут проходить граждане — должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство. «Нет абсолютно никаких сомнений, действительно ли человек попал в эту ситуацию или он пользуется законодательством для того, чтобы каким-то образом уйти от уплаты налогов. Мы по-прежнему оставили возможность кредиторам переводить это в судебную плоскость, чтобы воспрепятствовать возможным злоупотреблениям, но очень важно для тысяч и тысяч людей, которые будут вынуждены проходить эту процедуру, чтобы мы очень четко прописали реабилитационную функцию. Мы здесь прописали, что отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может являться препятствием для прохождения этой процедуры», — пояснил депутат.