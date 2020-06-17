Первыми проводить платежи с помощью нового устройства смогут держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком «Русский Стандарт», Московским Кредитным Банком, Кредит Европа Банком.
Компания Xiaomi запустила продажи Mi Smart Band 4 NFC — специальной версии фитнес-браслета с поддержкой бесконтактной оплаты. Продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платежной системы. Как отмечается в сообщении сторон, Россия стала первой страной в мире, где появился Mi Smart Band 4 с полноценной поддержкой бесконтактной оплаты NFC.
Как уточняется, браслет Mi Smart Band 4 NFC обладает всеми функциями, доступными в стандартной версии Mi Smart Band 4 (у него цветной OLED-дисплей и водонепроницаемый корпус, а также имеются усовершенствованные программные функции: распознавание стилей плавания и возможность управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета), при этом в новой модели добавлен NFC-чип, позволяющий оплачивать покупки по бесконтактной технологии Mastercard.
Первыми проводить платежи с помощью нового устройства смогут держатели карт Mastercard, выпущенных девятью российскими банками: Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком «Русский Стандарт», Московским Кредитным Банком, Кредит Европа Банком. Разработчики обещают, что число банков-эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата с помощью «умного» браслета Mi Smart Band 4 NFC, будет расти.
Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке (можно привязать до шести карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.
«Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа», — подчеркивается в релизе.
Mi Smart Band 4 NFC можно приобрести по цене 3 990 рублей. Продукт доступен в официальном онлайн-магазине Mi.Com, у рекомендованных партнеров Xiaomi, в сети авторизованных магазинов Mi Store, а также в розничных сетях «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», МТС, «МегаФон», «Билайн», «Связной», AliExpress Tmall, Wildberries, «Ситилинк» и «Технопарк».
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