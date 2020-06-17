По итогам 2019 года Компания ИНВЕРСИЯ сохранила лидирующую позицию среди российских поставщиков банковского программного обеспечения, согласно исследованию британской компании IBS Intelligence.
ИНВЕРСИЯ продолжает расширять свою клиентскую базу. За прошлый год ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" выбрали пять банков в качестве универсальной банковской системы. Кроме того, в номинациях "Wholesale Banking/Treasury and Capital Market" и "Payment Systems/Retail Payments" были учтены системы "Факторинг" и "Кассовый центр", реализуемые Компанией.
ИНВЕРСИЯ который год подтверждает свой лидирующий статус на рынке ИТ-решений для финансового сектора. Специалисты Компании всегда работают в соответствии с тенденциями индустрии и представляют только высокотехнологичные решения.
IBS Sales League Table — престижный рейтинг, отражающий независимый взгляд на мировой рынок финансовых технологий. Он формируется на основе данных о количестве заключенных ИТ-компаниями контрактов на поставку банковских систем новым клиентам.
Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.
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