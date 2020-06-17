ИНВЕРСИЯ продолжает расширять свою клиентскую базу. За прошлый год ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" выбрали пять банков в качестве универсальной банковской системы. Кроме того, в номинациях "Wholesale Banking/Treasury and Capital Market" и "Payment Systems/Retail Payments" были учтены системы "Факторинг" и "Кассовый центр", реализуемые Компанией.

ИНВЕРСИЯ который год подтверждает свой лидирующий статус на рынке ИТ-решений для финансового сектора. Специалисты Компании всегда работают в соответствии с тенденциями индустрии и представляют только высокотехнологичные решения.

IBS Sales League Table — престижный рейтинг, отражающий независимый взгляд на мировой рынок финансовых технологий. Он формируется на основе данных о количестве заключенных ИТ-компаниями контрактов на поставку банковских систем новым клиентам.

Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.