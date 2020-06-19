Сбербанк после решения Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram открывает официальный канал банка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы банка Германа Грефа, переданные представителем кредитной организации.

«Мы приветствуем решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», — сказал Греф.