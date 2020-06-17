Потенциал снижения рыночных ставок по ипотеке больше, чем ставок по льготным государственным программам, заявил руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев в интервью Банки.ру.

Снижению ставок по ипотеке способствует переход Центробанка к стимулирующей денежно-кредитной политике, считает Ковалев. Он отметил, что в ожидании существенного снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 19 июня многие банки, включая Росбанк, уже снизили ставки по ипотеке.

«Механизм компенсации государством выпадающих доходов банков по программам господдержки предусматривает, что вслед за снижением ключевой ставки будет сокращаться и размер компенсации. Поэтому потенциал снижения ставки со стороны банков по рыночным программам больше, чем по государственным», — объяснил Денис Ковалев.

Напомним, по льготной ипотечной программе на новостройки под 6,5% государство доплачивает банку разницу между льготной ставкой и ключевой, увеличенной на 3 п. п. То есть на момент публикации — между 6,5% и 8,5%.