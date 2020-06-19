Правительство Финляндии предложило начать выплачивать временное пособие малоимущим на фоне пандемии из расчета 75 евро в месяц на человека. Об этом сообщило в среду Министерство социальных дел и здравоохранения.

Выплачиваться пособие будет с сентября по декабрь 2020 года. Это предложение финский парламент рассмотрит после выхода с летних каникул.

«Целью временного пособия является поддержка малоимущих людей и семей, для которых ограничения, введенные из-за пандемии, привели к избыточным расходам», — говорится в сообщении.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось в среду на пять, до 7 117. С начала пандемии в стране зафиксированы 326 летальных исходов. Замедление темпов пандемии в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев стабильно составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.