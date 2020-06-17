Вчера уверенность инвесторов несколько пошатнулась, так как они взвешивали стимулы правительств и перезапуск экономик на фоне опасений по поводу возникновения новой волны пандемии Covid-19 и геополитической напряженности. Российский рынок акций по итогам дня снизился – индекс РТС опустился на 0,4% до 1 237 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 0,3% до 2 740 пунктов. В лидерах весьма условного роста были акции сырьевых экспортеров. Курс рубля и цены на нефть двигались в рамках заданного диапазона – рубль укрепился на 0,1% до 69,56 руб./долл., тогда как цены на нефть снизились на 0,7% до 40,69 долл./барр. Европейские р ынки акций проигнорировали вышеуказанные опасения и по итогам дня закрылись в плюсе – индекс StoxxEuro600 прибавил 0,7%, тогда как фьючерсы на индекс S&P 500 подорожали на 0,6%.

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет двигаться в боковом тренде, так как опасения второй волны пандемии Covid-19 перевешивают меры поддержки правительств и смягчение карантинных мер по всему миру. Это указывает на то, что чем больше правительства стран снимают карантинные ограничения, тем быстрее растет количество заболевших, что ослабляет надежды на сценарий V или U-образного восстановления экономики. Сегодня в центре внимания рынков статистика по рынку труда США: пособия, вероятно, получат 1,3 млн американцев с учетом коррекции на сезонный фактор за неделю, завершившуюся 13 июня против 1,5 млн неделей ранее, по данным Reuters. Учитывая сильный курс рубля и крепкие цены на нефть акции российских компаний, вероятно, буду торговаться в боковом тренде, следуя динамике крупнейших мировых площадок. Спросом будут пользоваться защитные активы, такие как бумаги энергетических компаний, а также дивидендные истории.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Промпроизводство снизилось на 9,6% г/г в мае; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, промпроизводство снизилось на 9,6% г/г в мае, что глубже консенсус-прогноза (-8,3% г/г) и наших ожиданий (-9,0 г/г). Эта цифра оказалась ниже и показателя спада за апрель (-6,6% г/г), что, на наш взгляд, является негативным знаком. В то же время, если проанализировать эту цифру более подробно, можно сделать вывод, что основной причиной слабого результата за май является новое соглашение OPEC+ по сокращению добычи, что привело к ее снижению в России на 13,5% г/г в мае в сравнении с -3,2% в апреле. Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности сократился на 7,2% г/г в мае против снижения -10% г/г за апрель. За 5М20 промпроизводство снизилось на 2,4 г/г, что указывает на то, что сильное начало этого периода, то есть позитивный рост в 1К20, помог ограничить масштаб снижения. Таким образом, представленные Росстатом данные говорят в пользу менее глубокого в сравнении с консенсус-прогнозом снижения ВВП, и мы подтверждаем наш прогноз спада ВВП на 3% г/г по итогам 2020 г. В то же время потребление электроэнергии, которое является важным опережающим индикатором для промпроизводства, снизилось на 6% г/г в первой половине июня в сравнении со снижением на 5% г/г в мае и на 3% г/г в апреле. Это говорит о том, что спад в отрасли пока не завершен.

Инфляция составила 0,1% с начала месяца на 15 июня; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил вчера Росстат, потребительские цены выросли на 0,1% за период с 9 по 15 июня в сравнении с нулевым ростом в предыдущую неделю, в результате чего инфляция с начала месяца составила 0,1%. Мы считаем это позитивным сигналом, который отражает восстановление экономической активности в России после сильного ослабления карантинного режима в июне. Мы ожидаем, что инфляция в этом месяце составит 0,2%-0,3% м/м, или 3,1-3,2% г/г в июне. Возвращение инфляции после смягчения карантинных мер подтверждает наши ожидания понижения ключевой ставки ЦБ на 75 б. п. на заседании в пятницу, 19 июня.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Поставки Газпрома в страны Дальнего Зарубежья снизились на 18,8% г/г на фоне снижения поставок в Германию; турецкий экспорт находится под давлением поставок СПГ; НЕГАТИВНО Газпром представил статистику по экспорту за 1К20, которая указывает на сильное снижение европейских поставок газа в рамках долгосрочных контрактных обязательств. Согласно данным Газпром-экспорт, объемы экспорта газа в Европу снизились на 9,2 млрд куб. м г/г всего до 39,6 млрд руб. м на фоне снижения поставок в Германию и Австрию соответственно на 23,3% и 25,3% г/г, на долю которых приходится половина снижения европейского экспорта. В сочетании со снижением объемов продаж в Великобританию (на 55% всего до 1,5 млрд куб. м) и ограничениями в части спроса на основных экспортных рынках (спрос на рынке Турции снизился на 17% г/г, в Италии – на 18% г/г), европейские поставки Газпрома опустились на 18,8% г/г, демонстрируя снижение потребностей европейских стран в российском трубопроводном газе на фоне существенного увеличения экспорта СПГ, который вырос на 7,4 млрд куб. м (+ 33% г/г), по данным Platts. Последний достиг своего пика в марте, превысив уровень 350 млрд куб. м в сутки c последующим незначительным снижением поставок в апреле, по данным OIES, на фоне сокращения отпуска газа на регазификационных терминалах в Европе, в среднем оказавшись немного ниже уровня 2019 г. в размере 3,7 миллиардов часов в сутки. Учитывая что запасы СПГ на регазификационных терминалах Европы увеличиваются, это указывает на то, что свободных мощностей в газотранспортной системе становится всё меньше, а избыточные объемы газа постепенно “впихиваются” в хранилища на фоне исключительного отсутствия спроса. Таким образом, снижение совокупного экспорта Газпрома (в страны Дальнего Зарубежья и СНГ) в апреле усилилось по предварительным оценкам Федеральной таможенной службы (ФТС) до 29% г/г в сравнении со спадом на 23,4% в годовом сопоставлении в марте. Поскольку динамика экспорта в СНГ за 1К20 в целом отражала динамику поставок газа в страны Дальнего Зарубежья, опустившись на 17,7% г/г (на 1,9 млрд куб. м ниже), справедливо предположить, что данные ФТС можно считать устойчивым ориентиром поставок в страны Дальнего Зарубежья, которые стабильно фиксируются несколько ниже цифр представленных в ходе публикации квартальныхрезультатов, которые обычно дополнительно включают продажы через электронную торговую платформу (ESP) и объемы, реализованные непосредственно из газохранилищ ЕС.Хотя мы признаем, что Газпром можетиспользовать существенный объем резервов, закаченныхв хранилища (в 1К20 забор газа из газохранилищ ЕС вырос на 28% г/г, что на 8 млрд куб. м выше, по данным GIE), мы отмечаем, что большая часть запасов газа, сформированных на случай кризиса в вопросе согласования условий транзита газа по территории Украины, уже была продана Газпромбанку (7,6 млрд куб. м продажи РЕПО в сентябре 2019), что отражено в экспортных объемах за 2019. Это в сочетании с рекордно высокой заполненностью газохранилищ в начале сезона закачки газа (хранилища были заполнены на 62,5% в апреле до уровня, который обычно достигается в июле-августе на фоне пополнения запасов), поддерживает мнение о том, что реальные потребности в российском газе в Европе при текущей конъюнктуре рынка могут оказаться ниже ожиданий менеджмента Газпрома (166,6 млрд куб. м) на 2020 г. Тем не менее, текущая динамика цен на газ в Европе указывает на повышение котировок TTF вплоть до 10% за первые недели июня, тестируя уровень $60/тыс. куб м на фоне снижения поставок СПГ на 7% с начала месяца, зарегистрированных на платформе GIE, главным образом обусловленных сокращением импорта со стороны США, что дает надежды на то, что текущий нисходящий тренд в ценах на га з в Европе изменит свою направленность.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

QIWI продает проект Совесть Совкомбанку; ПОЗИТИВНО Qiwi (QIWI US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявила о продаже активов и обязательств, связанных с проектом “Cовесть”, Совкомбанку за денежные средства в размере 6-6,5 млрд руб. Как ожидается, сделка будет закрыта в течение месяца. В рамках сделки Qiwi переуступит банку права требований к клиентам “Совести” балансовой стоимостью около 9 млрд руб. (на чистую сумму примерно 7,6 млрд руб.), а также передаст банку все активы, включая соответствующие бренды и домены. В рамках сделки ожидается, что Совкомбанк сделает предложения по трудоустройству ряду сотрудников Совести и компенсирует Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями. Далее Совесть будет объединена с проектом Халва (проект Совкомбанка по выпуску карт рассрочки). Qiwi подтвердила свой прогноз убытка на уровне 2 млрд руб. по проекту Совесть за весь 2020 г. и указала на неденежный убыток в размере до 1,5 млрд руб. по результатам сделки.

Сделка ожидалась на рынке после того, как менеджмент сообщил о возможной продаже проекта в конце мая, так как развитие проекта по модели мультибанка не показала эффективных результатов. Продажа кредитного портфеля с дисконтом вполне логична в период экономического кризиса, учитывая ухудшение дисциплины погашения кредитов, особенно в розничном сегменте и возможное увеличение доли неработающих кредитов. Несмотря на дисконт, в результате сделки Qiwi привлечет существенное количество денежных средств, которые могут пойти на развитие основных активов компании, проекта Точка и свертывание деятельности Рокетбанка. Таким образом, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

РУСАЛ готов рассмотреть размер дивидендов от Норникеля; ПОЗИТИВНО РУСАЛ (486:HK; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) официально ответил на предложение главы Норникеля по сокращению дивидендных выплат. C точки зрения дивидендной политики компании, действующей до 2022 г., РУСАЛ готов рассмотреть конкретный размер дивидендов, как только акционерам сообщат точную информацию о размерах ущерба, причиненного разливом топлива. РУСАЛ также указал в своем заявлении, что рассчитывает на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивидендной политики будет происходить в официальном формате, предусмотренном соглашением, а не в рамках публичных дискуссий, существенно влияющих на котировки акций компании. Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для Норникеля (MNOD:LI; РЦ $39,2/ГДР; ВЫШЕ РЫНКА).

Доводы РУСАЛа полностью понятны, так как предварительная оценка ущерба от аварии, представленная менеджментом Норникеля, составила $150 млн (без учета штрафов Росприроднадзору). Эта сумма незначительна в сравнении с $4,8 млрд, которые ожидает рынок в форме дивидендов от Норникеля по итогам 2020 г. В связи с этим мы не ожидаем изменений в дивидендной политике в ближайшее время. Очевидно, что ситуация с утечкой топлива была использована мен еджментом стратегически для перераспределения дивидендных потоков в пользу экологических инициатив и проектов, нацеленных на рост компании. Как мы уже упоминали ранее, возможное снижение дивидендных выплат Норникеля может быть компенсировано с точки зрения инвесторов в виде высоких уровней IRR проектов органического роста и более высокого ESG рейтинга в связи с реализацией проектов по защите окружающей среды.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)