Итоги VII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM подвела в Москве 15 июня 2020 года Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Елена Георгиевна заняла в нем 59-е место.

Среди основных целей рейтинга – выявление и публичное признание самых эффективных специалистов отрасли и определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений. Присвоение итоговой рейтинговой оценки происходит согласно единой методике на основе математической модели, которая включает более 100 показателей практики корпоративных отношений и коммуникаций. Они, в том числе включают KPI выполненных задач, анализ упоминаний персоны в Топ-100 СМИ, спикерская активность бренда и упоминаемость компании в Топ-3 ведущих российских СМИ, а также вовлеченность аудитории в собственных аккаунтах бренда в социальных медиа.

Как отмечают организаторы, результаты TOP-COMM позволяют взглянуть на работу профессионалов-коммуникаторов со стороны и создают дополнительные стимулы для персонального профессионального совершенствования и развития отрасли в целом.

Среди кредитных организаций, вошедших в рейтинг помимо Банка «Кубань Кредит», - ВТБ (5-е место), Росбанк (15), «Уралсиб» (39), Home Credit (66), «Возрождение» (78) и Русфинанс банк (86).