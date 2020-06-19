Освобождение от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода может стоить бюджету порядка 1,3 трлн рублей. Такую оценку дала РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. В среду журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ . Среди возможных вариантов — повышение ставки с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2—3 млн рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости заявили, что такая идея в Кабмине не обсуждается , при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений пока нет.

«Большинство, 80—85%, работающих россиян в 2019 году получали зарплату на уровне не более 850 тысяч рублей в год, а 59,2% россиян получали не более 400 тысяч рублей в год, и у 10,4% денежные доходы не превышали один прожиточный минимум. Если говорить о региональной дифференциации доходов, то зарплату, превышающую шесть прожиточных минимумов, получают лишь 11,7% населения... И в этом случае выпадающие доходы будут огромными. Бюджет может недополучить около 1,3 триллиона рублей», — сказала Лебединская.

Говоря о повышении НДФЛ «для богатых», она отметила, что почувствовать это смогут лишь регионы, где средний уровень доходов существенно выше общероссийского. «Это такие субъекты, как Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Подобное повышение ударит в первую очередь по высококвалифицированным специалистам, по нерезидентам», — объяснила собеседница агентства.



Также, по мнению эксперта, серьезного эффекта повышение налога может и не дать. «Конечно, в сложных экономических условиях эта инициатива выглядит достаточно привлекательно, но пресс, накладываемый на средний и крупный бизнес, может не дать сколько бы то ни было значимого эффекта ни в экономической (при низкой доле таких граждан эффект будет исчисляться лишь несколькими миллиардами), ни в политической сфере. Налоговые поступления последние 20 лет опережают рост экономики. В частности, поступления по НДФЛ выросли на 8,3% за 2019 год», — заключила она.