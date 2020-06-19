Басманный суд Москвы отказался отправлять в СИЗО бывшую сотрудницу банка «БФГ-Кредит» Юлию Финкельштейн, которая является одной из фигуранток дела о растрате около 13 млрд рублей. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, в отношении обвиняемой избран домашний арест.

«Басманным районным судом отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Финкельштейн Юлии Александровны. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 июля», — сказала собеседница агентства.

Ходатайства следствия в отношении двух других фигурантов — бывшего заместителя начальника кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Алексея Горлина и экс-заместителя председателя правления банка Михаила Дорогинина — суд планирует рассмотреть 19 июня.