Банк России зафиксировал двукратный рост числа жалоб на кредитные организации от их клиентов, сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

«Первый квартал был очень неплохой (по числу жалоб клиентов на банки. — Прим. ред.), но, конечно, в апреле ситуация кардинально поменялась. У нас произошел резкий скачок по жалобам, двукратный — по кредитным организациям за один месяц», — отметил Мамута.

«Больше 60% жалоб и обращений были связаны с пандемией, из них подавляющая часть была связана с кредитными каникулами», — подчеркнул представитель регулятора. В мае количество жалоб такого рода снизилось почти в два раза по сравнению с апрелем, добавил он.