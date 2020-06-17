Банк России с 1 июля возобновит оценку экономического положения банков, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).



«С 1 июля мы возобновим оценку экономического положения банков в соответствии с указанием №4336-У для банков, и соответственно небанковских кредитных организаций по указанию №766. В связи с этим я хотела бы рекомендовать кредитным организациям уже в ближайшее время самостоятельно рассчитать прогнозные значения тех показателей, которые влияют на оценку экономического положения», — отметила Полякова.

Представитель ЦБ напомнила, что на 1 апреля ЦБ не менял оценку экономического положения, взяв за основу ту оценку, которая была определена по состоянию на 1 января.

Также с конца июня-начала июля регулятор возобновит проведение инспекционных проверок с соблюдением всех мер предосторожности, добавила Ольга Полякова. В первую очередь на проверку пойдут те банки, в которых были проблемы еще до пандемии.