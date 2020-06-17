Банк России планировал начать выборочные киберучения для банков в середине 2020 года, но откладывает их из-за пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на съезде Ассоциации российских банков.

На сегодняшний день Банк России отрабатывает методики киберучений. Фактически это стресс-тестирования, но применимые к информационным технологиям и информационной безопасности, объяснил Сычев. «На первом этапе это фактически штабные учения с оценкой реальных рисков, возможности проникновения в сети каждой конкретной кредитной организации с последующим разбором результатов и оценкой влияния на возможные потери», — добавил куратор ФинЦЕРТ.

«Мы конечно хотели бы выборочно провести такие учения начиная с середины этого года, но к сожалению, ситуация с коронавирусом немножко нас остановила. Возможно, это тоже хорошо, поскольку это даст возможность подготовиться более серьезно», — сказал Артем Сычев.

Ранее бывший зампред ЦБ РФ Василий Поздышев говорил, что банки будут проходить стресс-тестирование на устойчивость к киберугрозам один раз в два года.