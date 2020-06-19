Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на июль 2020 года . По сравнению с июньскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась для вложений в рублях и преимущественно выросла в валютном сегменте депозитного рынка, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на июль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июня 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков, кроме наиболее длинного, разница составила 0,071—0,31 процентного пункта. Наиболее заметным было снижение ставки по вкладам на срок до 90 дней, самым скромным — по вкладам на сроки от 181 дня до года. Вклады на сроки свыше года стали, напротив, более выгодными: повышение доходности составило 0,183 п. п. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 5,492 5,69 5,88 6,463 6,692 Июль 5,392 5,38 5,757 6,392 6,875

В долларовом сегменте снизилась базовая доходность вкладов (счетов) до востребования (на 0,237 п. п.), а по остальной линейке зафиксировано повышение на 0,07—0,52 п. п. Наиболее заметно выросла базовая доходность самых долгосрочных вкладов (со сроком свыше года).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 0,76 0,408 0,711 1,105 1,388 Июль 0,523 0,557 0,781 1,248 1,908

Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне июньского ориентира, для сроков до 90 дней выросла на 0,148 п. п., а для остальных сроков — на 0,149 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01 Июль 0,008 0,158 0,159 0,159 0,159

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле были утверждены сниженные ставки страховых взносов , при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го . Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ за I и II кварталы 2020 года составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.