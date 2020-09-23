Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на съезде АРБ.
Уровень реструктурированной задолженности перед банками достиг около 2,5 тлрн рублей, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).
«Сейчас мы мониторим объем реструктурированной задолженности, и на сегодняшний день он уже достиг уровня около 2,5 триллиона (рублей. — Прим. ред.). Это в целом, здесь и заемщики малого и среднего бизнеса, и заемщики, которые относятся к пострадавших отраслям, и другие заемщики, по которым предоставлена возможность принятия решения о реструктуризации без ухудшения категории качества», — отметила представитель регулятора.
По словам руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, только количество заявлений на реструктуризацию кредитов от физлиц уже превысило 2 млн.
В марте ЦБ выпустил информационное письмо о том, что банки могут не ухудшать оценку качества заемщиков, о которых принимается решение о реструктуризации. Это касается заемщиков, относящихся не только к пострадавшим отраслям, но и ко всем остальным. Ольга Полякова подчеркнула, что эта мера носит временный (до конца сентября) и рекомендательный характер.
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