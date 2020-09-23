Уровень реструктурированной задолженности перед банками достиг около 2,5 тлрн рублей, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).



«Сейчас мы мониторим объем реструктурированной задолженности, и на сегодняшний день он уже достиг уровня около 2,5 триллиона (рублей. — Прим. ред.). Это в целом, здесь и заемщики малого и среднего бизнеса, и заемщики, которые относятся к пострадавших отраслям, и другие заемщики, по которым предоставлена возможность принятия решения о реструктуризации без ухудшения категории качества», — отметила представитель регулятора.

По словам руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, только количество заявлений на реструктуризацию кредитов от физлиц уже превысило 2 млн.

В марте ЦБ выпустил информационное письмо о том, что банки могут не ухудшать оценку качества заемщиков, о которых принимается решение о реструктуризации. Это касается заемщиков, относящихся не только к пострадавшим отраслям, но и ко всем остальным. Ольга Полякова подчеркнула, что эта мера носит временный (до конца сентября) и рекомендательный характер.