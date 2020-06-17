Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которую входят представители операторов связи, заблокировала внесение в федеральный проект «Информационная инфраструктура» требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании, пишет «Коммерсант» . Минкомсвязь предложила внести изменения в «Информационную инфраструктуру». Действующая редакция проекта предполагает, что уже в 2020 году связь поколения 5G должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году — в пяти. Минкомсвязь предложила объединить ряд показателей проекта, внеся новый, который предполагает, что 5G появится в России в 2024 году в десяти городах-миллионниках, причем на отечественном оборудовании.

При голосовании по поправке мнения членов рабочей группы разделились поровну. В итоге финальное решение осталось за руководителем группы президентом Ассоциации больших данных и членом совета директоров «МегаФона» Анной Серебряниковой, которая выступила против. Возможность пользоваться связью 5G с учетом ее социальной значимости должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021-го, а не 2024 года, отметила Серебряникова. Из предложения Минкомсвязи фактически следует отложенный запуск полноценных сервисов для реального сектора экономики на срок не ранее 2025 года, пояснила она. Необходимо доработать показатели, замечания к ним также возникли у представителей Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга.

По мнению представителей МТС, предложение фактически означает откладывание внедрения технологии до 2024 года. Создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 году может привести к существенному отставанию всех отраслей экономики РФ от мировых лидеров, отметили в компании. Как сообщили в пресс-службе «Вымпелкома», вероятно, к 2024 году может появиться конкурентоспособное отечественное оборудование, но планы запуска в России 5G не должны быть привязаны к срокам готовности этой техники. Сейчас наиболее важен вопрос выделения частот, поэтому необходимо сохранить соответствующий показатель и указать целевые и комплементарные диапазоны.